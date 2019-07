CdS - James, il Real fissa le condizioni: obbligo di riscatto o cessione! Mendes chiede uno sforzo

Il Real Madrid vuole un segnale dal Napoli entro domenica, altrimenti valuterà l’ipotesi di cedere James all’Atletico Madrid. Lo scrive l’edizione odierna del Corriere dello Sport, che spiega come il patron Florentino Perez abbia dettato le sue condizioni: prestito con obbligo di riscatto oppure cessione per 42 milioni di euro. Il quotidiano sottolinea come negli ultimi dieci giorni l’Atletico abbia fatto grande pressione sul calciatore, con Simeone che si è esposto in prima persona. Perez, dunque, ha chiesto a Jorge Mendes di accelerare i tempi e provare a chiudere con De Laurentiis.