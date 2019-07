CdS - No di Rodrigo, spunta Nicolas Pepè: il Lilla chiede 65 mln, su di lui c'è mezza Europa

Non solo James Rodriguez. Il Napoli valuta anche altri profili per rinforzare l’attacco. Il valenciano Rodrigo ha rifiutato la corte azzurra decidendo di voler continuare l’esperienza spagnola. E allora il Napoli mette gli occhi su Nicolas Pepé, ventiquattrenne ivoriano del Lilla. A riferirlo è l’edizione odierna del Corriere dello Sport. Attaccante rapido e tecnico, preferisce partire da esterno ma sa giocare anche da centravanti e nell’ultima stagione ha messo a segno 22 gol e 11 assist. Numeri da capogiro che hanno messo sulle sue tracce mezza Europa: Psg, Bayern, Liverpool, Everton e Lione lo seguono. Il Lilla, che parte da una valutazione superiore ai 65 milioni di euro, non vede l’ora di scatenare l’asta.