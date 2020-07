Cds - Osimhen, in arrivo la risposta: Napoli pronto a chiudere subito col Lille

Il Napoli aspetta Osimhen. Il club partenopeo è in attesa di una risposta dall'attaccante dopo i due giorni da turista in città, con gli incontri con Gattuso e ADL che hanno lasciato grande ottimismo nel club e umore positivo per l'attaccante che ha apprezzato l'ambiente, l'atmosfera e gli argomenti proposti da tecnico e presidente. E' quanto scrive quest'oggi il Corriere dello Sport sottolineando che una volta arrivata la risposta si potrà chiudere l'accordo già approntato col Lille. Eventualmente doppio - si legge - nel caso in cui Koulibaly dovesse andare oltre e quindi allargare l'affare anche a Gabriel, difensore brasiliano 22enne sempre del Lille.