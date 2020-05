CdS - Pressing Juve per Milik, offerto ingaggio altissimo! ADL tenta il rilancio: le ultime

La Juventus fa sul serio per Arek Milik. Sfruttando la situazione, col rinnovo in stand-by, il club bianconero ha proposto all'attaccante polacco un ingaggio da quasi 5 milioni di euro a stagione, ovvero più che raddoppiato rispetto a quello da 2 milioni che percepisce al Napoli fino al 2021. La società azzurra lo sa e per questo proverà a riaprire le trattative per il rinnovo, scrive il Corriere dello Sport, ma la corte della Juve si fa sempre più insistente. De Laurentiis, comunque, è stato chiaro: cederà Milik senza inserire contropartite e la valutazione dell'attaccante è di 50 milioni di euro. Nessuno sconto, soprattutto alla Juventus.