CdS - Rivoluzione Ancelotti per il Brescia: a rischio Insigne, Allan e Mertens

Carlo Ancelotti rivoluziona il Napoli per la sfida al Brescia di domenica alle 12.30. Questo è quanto si legge sull’edizione odierna del Corriere dello Sport, con il quotidiano che cerca di delineare l’undici di partenza degli azzurri. Tra i pali spazio a Meret, mentre la difesa a quattro sarà composta da Malcuit, Manolas, Luperto e Ghoulam.Novità anche in mediana con Insigne che potrebbe restare fuori così come Allan per un quartetto composto da Callejon, Elmas, Fabian e Younes. In attacco potrebbe riproporsi la scelta fatta con il Lecce, con il tandem fisico composto da Milik e Llorente (fuori dunque Mertens).