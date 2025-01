Cds - Si insiste per Pongracic: distanza con la Fiorentina, che ha chiesto un azzurro

vedi letture

Con Danilo che ha scelto il Brasile, ora in difesa la prima opzione alla quale sta lavorando a Milano il ds Manna è Marin Prongracic della Fiorentina. La formula la svela il Corriere dello Sport oggi in edicola: "Il Napoli l’ha chiesto in prestito, la Fiorentina vorrebbe venderlo. La storia è in piedi, si vedrà. Anche perché i due club hanno varie storie intrecciate.

Alla viola, infatti, piace Cyril Ngonge. Attaccante acquistato dal Napoli a gennaio 2024 che però non ha mai trovato grande spazio. Per lui ci sono un po’ di richieste, ma vale per l’esterno lo stesso discorso fatto per Marin: senza un sostituto, non si muove".