Gutierrez-Napoli, nessun problema: in settimana è atteso in Italia per le visite

Manca ormai pochissimo per l’arrivo di Miguel Gutierrez al Napoli. L’affare è in fase di definizione: l’esterno spagnolo sarà prelevato dal Girona per 18 milioni di euro più 2 milioni di bonus. Tutto procede senza intoppi: non ci sono preoccupazioni né cambi di programma, riferisce su YouTube l’esperto di mercato Matteo Moretto. Gutierrez è atteso in Italia entro questa settimana per sostenere le visite mediche e poi firmare il contratto che lo legherà ufficialmente al club azzurro.

Gutiérrez, scuola Real Madrid, gioca nel Girona dal 2022: ha collezionato in tre stagioni 99 presenze con 6 gol e diversi assist. Nell'ultima stagione 29 partite in Liga e 6 in Champions con anche una rete in Europa. Lo spagnolo, anni 24, è un esterno sinistro puro, principalmente terzino, che agisce però anche come centrocampista in caso di necessità. Ha doti tecniche, dribbling, buon cross, corsa, resistenza. Una buona falcata. Un esterno completo che era nel mirino del Napoli già da tempo.