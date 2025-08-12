Ultim'ora Il Napoli lavora al ritorno di Elmas, Sky: piace molto a Conte, la situazione

Il Napoli sta valutando concretamente l’ipotesi di riportare in azzurro Eljif Elmas, lavorando ad un’operazione da imbastire con il Lipsia. La società è consapevole delle richieste di Antonio Conte, ma dovrà fare i conti anche con i vincoli della lista e con alcune regole da rispettare, riferisce Sky Sport. Antonio Conte e il direttore sportivo Giovanni Manna stanno stanno andando a rifinire l'organico per completare la rosa, riflettendo in particolare sull’acquisto di un esterno sinistro. In questo senso, il profilo di Elmas piace molto: ha già trascorso quattro anni e mezzo in Italia, vincendo anche uno scudetto, ed è un giocatore di grande qualità, veloce e tatticamente versatile. Il sì del calciatore non rappresenterebbe un ostacolo, ma servirà trovare l’intesa con il club tedesco.

Elmas era arrivato a Napoli giovanissimo nel 2019. Nel 2023 è stato uno dei protagonisti dello scudetto con Spalletti: era una sorta di dodicesimo, entrava sempre e ricopriva il ruolo di centrocampista oppure esterno. In totale ha segnato 19 gol in 189 presenze e poi a gennaio 2024 fa ha chiesto la cessione per giocare con continuità, così il Napoli l'ha ceduto al Lipsia per 25 milioni di euro. In Germania, però, Elmas non ha mai trovato spazio. A gennaio il ritorno in Italia in prestito a Torino: 4 gol e ottime prestazioni, però i granata non lo hanno - ancora - riscattato e così ora ci ripensa il Napoli per completare l'attacco e la costruzione della rosa.