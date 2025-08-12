Elmas ha già risposto al Napoli: l'indizio social è chiaro

Eljif Elmas non ha neppure bisogno di decidere. Napoli? Accetterebbe subito. Anche se proprio lui nel gennaio 2024 scelse di andare via quando la situazione era complessa e per lui c'era comunque poco spazio. Andò al Lipsia per 25 milioni ma non ha mai giocato. Si è ritrovato da gennaio per sei mesi al Torino. Ora il suo nome torna a essere accostato al club azzurro. Sarebbe un ritorno inatteso ma logico e coerente con le scelte di mercato e la ricerca di un jolly offensivo. Elmas tratta anche il ritorno a Torino, ma ovviamente l'idea Napoli lo stuzzica anche se c'è da valutare l'aspetto economico: il Lipsia chiede 20 milioni e per ora non apre al prestito.

C'è un indizio che lascia poco spazio ai dubbi. Il macedone sui social, pur avendo già cambiato due maglie, non ha ancora cambiato foto profilo e ha conservato quella in maglia azzurra mentre la bacia la coppa dello scudetto. Elmas era arrivato a Napoli giovanissimo nel 2019. Nel 2023 è stato uno dei protagonisti dello scudetto con Spalletti: era una sorta di dodicesimo, entrava sempre e ricopriva il ruolo di centrocampista oppure esterno. In totale ha segnato 19 gol in 189 presenze. Elmas ha sempre considerato Napoli un'esperienza incredibile e ora con Conte e un altro tricolore sul petto il sì è fin troppo scontato. Se son rose...