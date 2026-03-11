Di Canio, frecciata ai tecnici italiani: “Lezione Bayern a chi si lamenta delle troppe partite…"

vedi letture

Una chiara frecciata ai tecnici italiani che spesso criticano il calendario troppo fitto di impegni.

Paolo Di Canio, intervenuto dagli studi di Sky Sport, ha commentato la pesante sconfitta dell'Atalanta contro il Bayern Monaco nell’andata degli ottavi di Champions League: "I tifosi dell'Atalanta sono stati meravigliosi, sapevano che sarebbe stata una serata di festa conquistata, forse loro hanno ben in mente i livelli, le differenze, più che gli addetti ai lavori. Per questo sono lì a sostenere giocatori e staff tecnico. Certamente speravano di tenere aperta la qualificazione, anche se era quasi impossibile".

Bayern tra le favorite e frecciata agli allenatori italiani

Di Canio ha poi analizzato il valore del Bayern e l’insegnamento che la serata dovrebbe lasciare: "E' una delle 4 candidate. L'anno scorso è inciampata perché l'Inter è stata più brava. Ma è una squadra sempre più matura stagione dopo stagione, ogni anno fanno meglio tutti individualmente così come collettivamente. E mancava Kane che può battere il record di Lewandowski. Questo deve essere un insegnamento per coloro che si lamentano dei troppi impegni, giocano come e più degli altri e stasera non hanno fatto respirare l'Atalanta. Questo deve essere d'insegnamento". Una chiara frecciata ai tecnici italiani che spesso criticano il calendario troppo fitto di impegni.