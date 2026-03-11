Tuttonapoli Napoli-Lecce, le probabili formazioni: si ferma Vergara, ma tanti rientri. Le scelte di Conte

vedi letture

Si riaccendono le luci al Diego Armando Maradona sabato 14 marzo alle 18:00, con una sfida che porta con sé significati diversi ma ugualmente pesanti per entrambe le squadre. Il Napoli di Antonio Conte ci arriva da terzo in classifica con 56 punti, con la Champions League 2026/27 da blindare e persino il sogno secondo posto da inseguire. Il Lecce di Eusebio Di Francesco invece si presenta con 27 punti e una classifica che fa ancora paura: sedicesimo posto, zona retrocessione a un passo, e ogni punto per i salentini vale oro.

Il campionato partenopeo racconta di ambizioni ridimensionate ma non spente: eliminati dalla Champions nella fase a gironi, gli azzurri si sono concentrati sull'unico obiettivo rimasto, conservare e rafforzare il posto per la prossima Champions League. In caso di successo e di contemporaneo passo falso del Milan, il Napoli vedrebbe annullarsi quasi del tutto il gap di 4 lunghezze dai rossoneri. Un orizzonte concreto, non un miraggio.

Il Lecce, invece, arriva a Napoli dopo una vittoria fondamentale nello scontro diretto con la Cremonese: i giallorossi si trovano al sedicesimo posto con 27 punti (frutto di 7 vittorie, 6 pareggi e 15 sconfitte). Lecce, Cremonese e Fiorentina sono ora a pari punti in zona retrocessione, e ogni partita vale una stagione.

Le ultime sul Napoli

Antonio Conte riceve la buona notizia del recupero di McTominay: nei prossimi giorni si capirà se lo scozzese sarà già arruolabile dal 1'; rientra nei convocati anche Lobotka. Si è invece infortunato Vergara che sarà ai box per diverse settimane. Nel 3-4-2-1, solito duello Milinkovic-Meret tra i pali, in difesa insieme a Juan Jesus e Buongiorno può essere confermato Olivera, a scapito di Beukema. A centrocampo, accanto a Gilmour si candida Anguissa - se non dovesse essere in condizione, arretra Elmas inserendo Giovane - mentre sugli esterni fiducia a Politano e Spinazzola. Sulla trequarti, avanza Elmas insieme ad Alisson Santos, a fare da riferimento in attacco è l'infaticabile Hojlund.

Le ultime sul Lecce

Eusebio Di Francesco conta tre indisponibili: Gaspar, Camarda e Berisha, il resto della rosa risulta pronto per la gara del Maradona. Il modulo è il 4-3-3 con tante conferme: in porta Falcone in difesa Veiga e Gallo sulle fasce e Siebert e Tiago Gabriel come centrali. A centrocampo riprende il suo posto da titolare Gandelman, probabilmente in luogo di Ngom, con Coulibaly e Ramadani confermati. In attacco ballottaggio Stulic-Cheddira come centravanti, con il serbo attualmente favorito: Pierotti e Banda dovrebbero rifornirlo sulle fasce.

Stadio Diego Armando Maradona (Napoli) sabato 14 marzo ore 18:00

NAPOLI (3-4-2-1) probabile formazione: Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Politano, Anguissa, Gilmour, Spinazzola; Elmas, Alisson Santos; Hojlund. Allenatore: Antonio Conte

Ballottaggi: Milinkovic-Meret 55-45%, Olivera-Beukema 55-45%, Anguissa-Giovane 55-45%

Indisponibili: Neres, Di Lorenzo, Rrahmani, Vergara

LECCE (4-3-3) probabile formazione: Falcone; Veiga, Siebert, Tiago Gabriel, Gallo; Coulibaly, Ramadani, Gandelman; Pierotti, Stulic, Banda. Allenatore: Eusebio Di Francesco

Ballottaggi: Gandelman-Ngom 60-40%, Stulic-Cheddira 55-45%

Indisponibili: Gaspar, Camarda, Berisha

Le statistiche chiave della stagione:

Napoli: 56 punti in 28 partite (media 2,00 a gara), 16 vittorie, 5 pareggi, 7 sconfitte, 43 gol fatti e 29 gol subiti

Lecce: 27 punti in 28 partite (media 0,96 a gara), 7 vittorie, 6 pareggi, 15 sconfitte, 20 gol fatti e 37 gol subiti

Probabilità di vittoria (secondo i bookmakers) Napoli: 67,2% — Pareggio: 19,8% — Vittoria Lecce: 13%

DOVE SEGUIRLA - Diretta Tv su DAZN, diretta testuale su Tuttonapoli e reaction ed opinioni live su Radio Tutto Napoli