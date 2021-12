Ciro Mertens Jr è già ambasciatore nel mondo di Napoli

Quante storie incredibili riesce a sfornare Napoli, manco fossero sfogliatelle. Con i suoi mille polmoni. Ossigeno puro, per chi sa respirare.

Colori misti, accenti che si miscelano, senza farci troppo caso. Ultimo avamposto dei romantici di professione, che scoprono il mondo dentro ai vicoli. Napoli non è una città. È una necessità. Lo hanno capito bene anche Dries Mertens e Kat Kerkhofs, che a marzo avranno il loro primo figlio che non si chiamerà Jean, Michel, Patrick o Michel. No, si chiamerà Ciro, proprio come quel soprannome che in adunanza plenaria la città ha affidato al numero 14 azzurro. Nella giornata di ieri la coppia ha spazzato via i dubbi postando un video dell'addobbo natalizio che riproduce Dries, Kat ed il piccolo in arrivo che viene già battezzato Ciro. (Qui per il video)

Ciro Mertens (Jr.) è già ambasciatore di Napoli nel mondo. Lo è ancor prima di venire al mondo, lo è principalmente per quello che Napoli ha saputo trasmettere ai suoi genitori, arrivati da lontano e perdutamente innamorati della terra che li ospita ormai dal lontano 2013. "A Napoli è un dio, fosse per me rimarrei! Rifiutate offerte, la nostra vita è qui" raccontava nelle scorse settimane Kat, volontà ribadita anche da Dries dopo la gara sfortunata con l'Atalanta: "A me piace giocare qua, vediamo e speriamo. Se non si fa si dà la mano e si ringrazia, io sono onorato di stare qui. Un giorno finirà, speriamo il più lontano possibile. Un giorno dovrò lasciare il posto. C'è un'opzione per allungarlo? Sì, è a favore di Napoli, ma vediamo. Io spero di sì".

Che il Napoli possa esercitare quell'opzione appare difficile, semplicemente perchè a quelle cifre il rinnovo per la politica attuale del club (Mertens percepisce più di 4,5 milioni di ingaggio) non è praticabile. Si dovrà dunque trattare, trovarsi a metà strada per provare a capire se questa storia incredibile potrà vivere il suo ultimo capitolo.