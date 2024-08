Ultim'ora Clamoroso Gilmour: il Brighton ha alzato le pretese, ma il Napoli chiude lo stesso

Indiscrezione clamorosa arriva dal giornalista di Relevo ed esperto di mercato, Matteo Moretto, in merito al ritardo nella definizione dell'arrivo di Billy Gilmour. Dopo l’ottima prestazione contro il Manchester United, il Brighton ha alzato leggermente le pretese economiche per il centrocampista. Da fonti vicine al club inglese trapela una nuova cifra finale su cui le parti stanno lavorando: 14-15M€ + 5M€.

L’accordo però - riferisce Moretto - è nuovamente in chiusura. Napoli e Brighton adesso stanno limando alcuni bonus e termini di pagamento. Billy Gilmour non ha cambiato idea: vuole andare al Napoli ed è pronto per volare in Italia per sottoporsi alle visite mediche ed iniziare dunque il suo nuovo percorso in maglia azzurra.