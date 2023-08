Clamoroso Gazzetta - Gravina ignora la clausola di ADL: Spalletti ad un passo dalla Nazionale!

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha preso la sua decisione e non tornerà indietro: non pagherà l'indennizzo al Napoli.

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha preso la sua decisione e non tornerà indietro: non pagherà l'indennizzo al Napoli per il tesseramento di Luciano Spalletti. Un possibile contenzioso per la clausola non sembra preoccupare Gravina, che anche oggi ha lavorato per portare l'ex tecnico del Napoli alla guida della Nazionale. Il presidente federale va avanti per la sua strada, confortato dalle indicazioni dei suoi legali che insistono in particolare sull'assenza di un "patto di non concorrenza" che sarebbe alla base della clausola.

Per quanto riguarda il "vincolo di riservatezza", che sarebbe presente nell'accordo firmato davanti alla Camera del Lavoro all'interno della clausola, se fosse davvero presente le parole dette oggi da De Laurentiis potrebbero portare acqua al mulino di Spalletti e della Federazione in un eventuale contenzioso col Napoli. L'accordo tra la FIGC e Spalletti è ad un passo, mancano soltanto i dettagli. A riferirlo è l'edizione online della Gazzetta dello Sport.