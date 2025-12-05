Del Genio: "Sostituto Lobotka già c'è, non serve cambiare troppo"

vedi letture

Paolo Del Genio, giornalista, è intervenuto a 'Canale 8' alla trasmissione Linea Calcio per commentare l'attesa per la partita di domenica tra Napoli e Juve e l'assenza di Lobotka.

Un tifoso propone un altro cambio per domenica: "Nella formazione iniziale c'è Elmas e poi hai anche Vergara. Poi speriamo che non si debba arrivare a soluzioni alternative come prima scelta dall'inizio, anche perché il terzetto dietro sta funzionando e quindi conserviamolo. Ora meno si cambia e meglio è visto che il Napoli sta andando bene.

Mazzocchi? Ma onestamente certe cose a me sfuggono, poi ovviamente rispondiamo ai tifosi. Ma Mazzocchi al posto di chi? Non c'è posto per lui domenica. Lui può fare solo l'esterno a destra o a sinistra dove ci sono Di Lorenzo e Olivera che stanno facendo benissimo e c'è anche Spinazzola, due forti per un posto".