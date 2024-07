Clamoroso Tmw: "Il Napoli ci riprova per Koopmeiners! ADL aspetta i soldi di Osimhen"

vedi letture

Il Napoli sta aspettando il Paris Saint Germain per Victor Osimhen. Perché è attesa un'offerta - giusta - da 100 milioni più 10 di bonus che porterà il nigeriano in Ligue 1. C'è però il problema di cedere, prima, uno fra Kolo Muani e Gonçalo Ramos. Possibile che ci sia un'accelerata anche senza un addio, perché Campos lo vuole a tutti i costi e pensa sia il giocatore perfetto per sostituire Mbappé, non tanto nella posizione in campo ma nel cuore dei tifosi parigini.

Con l'addio di Osimhen, poi, si aprirà un nuovo capitolo. Perché il primo nome per l'attacco è quello di Romelu Lukaku, ma l'intenzione è quella di riprovarci per Teun Koopmeiners. Lo rivela la redazione di Tuttomercatoweb. Da capire quale sarà l'esborso per il belga, mentre per l'atalantino le cose sembrano cambiate e potranno modificarsi giorno dopo giorno. Questo perché Luca Percassi, amministratore delegato dell'Atalanta, nei giorni scorsi ha spiegato: "Koopmeiners è un giocatore fondamentale per l'Atalanta e non è mai stata prevista nei programmi della società la sua cessione".

Quindi non è detto che 60 milioni bastino. O che non venga giudicato incedibile, come un anno fa, quando vennero rifiutati 47 milioni proprio dal Napoli. C'è un altro però: Koopmeiners vorrebbe giocare la Champions League in questa stagione. Condizionale d'obbligo perché quando ti chiama Antonio Conte puoi anche fare altre valutazioni, ma al momento sembrerebbe davvero una missione ai limiti dell'impossibile. Permane l'interesse della Juventus ma, come già detto nel corso delle ultime settimane, non è mai arrivata una proposta.