Tuttonapoli Napoli-Milan, le probabili formazioni: Conte ritrova un titolare. Sorpresa nei convocati

Cancellare le ultime due brutte sconfitte e mettere in campo tutte le forze disponibili per puntare alla finale e guadagnarsi la chance di vincere un altro trofeo: è questo che proverà a fare il Napoli di Antonio Conte, atteso al King Saud University Stadium di Riaydh giovedì 18 dicembre alle ore 20:00, per la semifinale di Supercoppa 2025. L'avversario è il Milan di Massimiliano Allegri, che dal canto suo vorrà fare il bis contro gli azzurri dopo il successo ottenuto a inizio stagione. Sull'altra sponda del tabellone c'è Inter-Bologna.

Le ultime sul Napoli

Antonio Conte sembra orientato a confermare gran parte dell'undici che lo accompagna ormai da diverse gare. 3-4-2-1 con Milinkovic-Savic a difesa dei pali, pacchetto arretrato formato da Beukema, Rrahmani e Buongiorno. Riecco Lobotka dal primo minuto in cabina di regia, al suo fianco McTominay, sulle corsie esterne Di Lorenzo e per l'altra maglia è ballottaggio Olivera-Spinazzola, quest'ultimo il favorito. In attacco, nuova chance al tridente Neres-Hojlund-Lang. Dovrebbe rientrare tra i convocati Lukaku dopo il lungo stop, recuperati anche Juan Jesus e Gutierrez.

Le ultime sul Milan

Massimiliano Allegri nelle prossime ore valuterà con attenzione le condizioni di alcuni dei suoi calciatori, per il resto pochi dubbi nel suo 3-5-2. In porta Maignan, in difesa Tomori, Pavlovic e per il terzo posto è a rischio Gabbia uscito malconcio dall'ultima gara, è pre allertato De Winter. A centrocampo, va verso il recupero Fofana che insidia Loftus-Cheek, poi non si toccano Rabiot e Modric, mentre sugli esterni agiranno Saelemaekers e Bartesaghi. In attacco, con tutta probabilità rientrerà Leao per fare coppia con Pulisic.

King Saud University Stadium (Riyadh) giovedì 18 dicembre ore 20:00

NAPOLI (3-4-2-1) probabile formazione: Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Di Lorenzo, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Lang; Hojlund. Allenatore: Antonio Conte

Ballottaggi: Spinazzola-Olivera 55-45%

Indisponibili: Meret, De Bruyne, Gilmour, Anguissa

MILAN (3-5-2) probabile formazione: Maignan; Tomori, De Winter, Pavlovic; Saelemaekers, Loftus-Cheek, Modric, Rabiot, Bartesaghi; Pulisic, Leão. Allenatore: Massimiliano Allegri

Ballottaggi: Loftus-Fofana 55-45%, Leao-Nkunku 60-40%

Indisponibili: Gimenez, Gabbia (in dubbio)

DOVE SEGUIRLA - Diretta Tv su Mediaset e commento con ampio pre e post-partita su Tutto Napoli e Radio Tutto Napoli