Clamoroso Tuttosport: "La Juve pensa a Conte per la prossima stagione"

Ci sarebbe anche Antonio Conte nell'elenco della Juventus e dunque di Giuntoli per l'eventuale sostituzione di Thiago Motta. Nonostante la fiducia al tecnico espressa dal dt a Sky, in casa bianconera i dubbi sono tanti sul suo operato e l'anno prossimo la panchina potrebbe cambiare.

"Conte, Gasperini, Mancini e Tudor": sono questi i quattro nomi proposti dal quotidiano Tuttosport oggi in edicola. Queste le ipotesi per l'eventuale sostituzione del tecnico arrivato la scorsa estate dal Bologna ma che ha avuto diverse difficoltà fallendo diversi obiettivi stagionali. Ora per la Juve c'è la rincorsa alla Champions League. Nell'elenco per la prossima estate, dunque, anche l'attuale allenatore del Napoli che però è blindatissimo avendo firmato a giugno un contratto della durata di 3 anni con scadenza 2027. Di Conte seguito dalla Juve aveva parlato nelle scorse ore anche il giornalista Sandro Sabatini.

Nella lista anche Gasp, che ha annunciato l'addio all'Atalanta (o la prossima estate o nel 2026 quando scadrà il contratto) ma anche l'ex ct dell'Italia Mancini e Tudor, ex Lazio e Verona, accostato proprio alla Dea come erede di Gasperini. Un intreccio di panchine pronto a partire.