Come si può passare da riserva a titolarissimo? La statistica 'assurda' che esalta Elmas

Elmas con Gattuso faceva panchina, tanta panchina, era una riserva, un'alternativa, i titolari e protagonisti erano altri, lui si accontentava di guardare gli altri divertirsi. Con Spalletti è cambiato tutto: oggi con 40 presenze è l'unico della rosa del Napoli ad aver giocato tutte le partite, ad esserci stato sempre, anche solo per qualche spezzone di gara, come accaduto contro l'Atalanta.

Non è il giocatore che ha raccolto più minuti, nella speciale classifica c'è Di Lorenzo in testa (ora out per infortunio) mentre lui con 2.188 minuti è distante ai 3.451 del terzino, ma per Spalletti il macedone - 7 gol e 6 assist in stagione - è talmente importante da averne sempre bisogno da titolare o a gara in corso. Contro la Fiorentina ci sarà ancora lui a centrocampo data l'assenza per squalifica di Anguissa. Com'è cambiata la sua vita in pochi mesi, è bastata la fiducia dell'allenatore - come per Lobotka - per ritrovarsi ad essere protagonista, decisivo, felice.