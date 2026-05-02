Live Como-Napoli 0-0: Milinkovic-Savic salva su Diao

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Il Napoli fa visita al Como oggi sabato 2 maggio alle 18 per la 35ª giornata di Serie A: segui qui la cronaca diretta in tempo reale

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40' Fallo di Hojlund in attacco, che nel tentativo di calciare colpisce anche il piede dell'avversario.

37' Rientra in campo Perrone dopo lo scontro con De Bruyne.

35' De Bruyne riceve il pallone da Politano, il cross del belga viene intercettato.

31' Ancora Nico Paz a servire i compagni. Questa volta lancia Diao, il tiro viene respinto da Milinkovic-Savic. Seconda occasione pericolosa per il Como.

28' Rischia di diventare pericoloso il colpo con la spalla di Smolcic che si spegne sul fondo.

27' Finte di Diao, cross e calcio d'angolo per il Como.

26' Hojlund riceve il pallone in profondità, se lo porta sul sinistro e allarga per Alisson. Il tiro del brasiliano termina tra le braccia di Butez con anche una deviazione.

23' Il tiro di Baturina si spegne sul fondo.

20' Cross di Smolcic, Rrahmani anticipa Douvikas.

18' Colpo di testa alto di McTominay sugli svillupi del calcio d'angolo. Lo scozzese aveva anticipato tutti, anche Butez.

18' Largo il passaggio di McTominay ad Alisson, che riesce ad ottenere comunque un calcio d'angolo.

17' Sinistro a rientrare di Diao, blocca Milinkovic-Savic.

13' Largo il tiro di McTominay dalla distanza.

12' Tiro di Da Cunha parato da Milinkovic-Savic.

8' Occasione clamorosa per il Como: Nico Paz in profondità per Douvikas, che supera Milinkovic-Savic. Forse attende troppo prima di calciare e Rrahmani salva sulla linea a porta ormai senza portiere.

7' Nico Paz prova a partire di contropiede, chiude il Napoli.

6' Respinto dalla difesa il tiro di McTominay.

5' Lancio lungo impreciso di Beukema nel tentativo di innescare Hojlund.

2' Alisson prova a servire un compagno libero in area di rigore, ma la difesa chiude.

1' Il primo possesso è del Napoli.

18.02 INIZIA LA SFIDA TRA COMO-NAPOLI.

18:00 Minuto di raccoglimento per la scomparsa di Alex Zanardi

17.57 - Le squadra fanno il loro ingresso in campo.

17.45 - Cesc Fabregas, tecnico del Como, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre-partita della sfida contro il Napoli.

Cosa c'è dentro lo spogliatoio prima di una partita del genere?

"C'è serenità. Siamo una squadra molto giovane, si vede dagli occhi dei ragazzi che è un momento importante della stagione. Vogliamo fare bene e continuare a crescere. Oggi partita importante contro una squadra molto buona".

Hai studiato qualcosa di diverso?

"Oggi dobbiamo avere tantissima fame e voglia di andare a vincere. In queste partite conta più che altro quello".

Douvikas?

"Molto contento, giocatore che è cresciuto non tanto nel fare gol ma a livello di interpretazione e movimento. Ha ancora tanto margine, ma è migliorato molto nel giocare quando è pressato. ha già fatto 15 gol in stagione, speriamo che in queste ultime gare ne faccia altri".

Conte ha detto che lei studia tanto.

"Lo facevo come giocatore e provo a farlo come allenatore, non c'è altra strada. Non sono idee mie: vado su altri campi, imparo da altri allenatori e provo ad applicarle. Il calcio che va bene oggi, tra due giorni non conta più. Una pressione che facevo due anni fa in Serie B oggi non la farei più. Dobbiamo essere sempre un passo avanti".

17.35 - Ivan Smolcic, difensore del Como, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel pre-partita della sfida contro il Napoli: "Pensiamo alla qualificazione europea? Sì, anche se per noi ogni gara conta. Stiamo lottando per arrivare in Champions League o quantomeno in Europa League. Ci siamo preparati bene e il fattore campo ci spinge a cercare la vittoria.

Potreste anche essere ufficialmente in Europa stasera: lo avete considerato?

"Partita molto importante, siamo in corsa per l'Europa. Partita molto complicata, giochiamo in casa e vogliamo farci valere".

Cosa vi ha mostrato Fabregas di PSG-Bayern?

"Ci ha fatto vedere quanto si può giocare bene a calcio. Vogliamo crescere, ci ha fatto vedere il livello che vogliamo raggiungere".

Che accorgimenti dovrai avere contro Alisson?

"Giocatore di grande talento. Dovrò essere al 100%, ma spero di dargli anch'io qualche pensiero".

17.26 - Nel pre-partita di Como-Napoli, il tecnico azzurro Antonio Conte è intervenuto ai microfoni di DAZN.

Fabregas ha sottolineato come lei l’abbia fatto crescere tanto come giocatore e abbia avuto un’influenza anche sul Fabregas allenatore. Quanto è difficile affrontarlo, visto che avete anche dei precedenti nelle ultime stagioni? E che partita ci dobbiamo aspettare oggi, mister?

"Sicuramente nessuna delle due squadre cercherà di speculare sul risultato, quindi sarà secondo me una partita aperta. Sono contento per Cesc perché sta facendo veramente bene. Lui è un predestinato: ha avuto anche la fortuna, durante la sua carriera, di giocare in squadre come il Barcellona, l’Arsenal e il Chelsea, e di avere allenatori importanti come Wenger per tanti anni. Ha un background davvero vasto e sta dimostrando di essere un allenatore bravo, perché studia. C’è poco da dire, quindi complimenti a Cesc. Il Como è una squadra che sta migliorando in maniera netta di anno in anno e, con il passare del tempo, crescerà ancora. Già quest’anno sta creando grossi fastidi alle big del campionato".

Probabilmente il Como verrà a pressarvi alto: bisognerà superare la prima pressione, ma una volta fatto, giocatori che hanno fatto la differenza anche nell’ultima partita, penso a McTominay, Alisson Santos e De Bruyne, possono diventare fondamentali in questo fattore?

"La partita, come ho detto prima, nessuno speculerà. Anche noi, in ogni partita, cerchiamo di non far giocare l’avversario, di pressarlo alto e di creargli problematiche. È una partita sicuramente tra due squadre super organizzate, che vogliono sempre fare qualcosa di propositivo e mai di passivo. Speriamo che ne esca un bello spettacolo ed è inevitabile che noi ci auguriamo di fare un buon risultato".

Quanto è mancato il capitano Di Lorenzo?

"Stiamo parlando di un giocatore che, se non sbaglio, aveva fatto 200 partite consecutive e per noi rappresentava, e rappresenta, una base fondamentale, sia per la sua leadership sia per l’esempio che dà sistematicamente ogni giorno in allenamento. È inevitabile che il discorso del recupero valga per lui come per gli altri. Dopo tanti mesi che è stato, tra virgolette, “in naftalina”, questa settimana ha iniziato ad allenarsi con noi. Bisognerà avere un po’ di pazienza e cercare di riportarlo ai suoi livelli, in modo da far stare sereno lui quando giocherà e anche noi nel metterlo in campo".

17.22 - Nel pre-partita di Como-Napoli, l'attaccante azzurro Alisson Santos è intervenuto ai microfoni di DAZN: "Vogliamo arrivare qui, disputare una buona partita e, naturalmente, uscire con la vittoria. Ho molta fiducia: Conte parla sempre con me per aiutarmi a dare il meglio.

Mi dà tanta sicurezza per contribuire alla squadra e fare tutto il possibile per aiutarla, che è la cosa più importante. Così mi sento più tranquillo nel fare ciò che so fare meglio: puntare gli avversari e affrontarli".

17.16 - Mathias Olivera e Juan Jesus non sono stati convocati per Como-Napoli. Torna tra i disponibili, invece, capitan Giovanni Di Lorenzo. Il difensore ha recuperato dall'infortunio al ginocchio e dopo 3 mesi e mezzo torna ad essere a disposizione di Antonio Conte, che lo porta in panchina.

Di seguito la panchina azzurra per la trasferta di Como. A disposizione: Meret, Contini, Gilmour, Elmas, Di Lorenzo, Giovane, Mazzocchi, Spinazzola, Anguissa.

17.11 - Mathias Olivera e Juan Jesus non figurano nella distinta di Como-Napoli. Il club azzurro in una nota ufficiale chiarisce i motivi della non convocazione dei due difensori sudamericani: "Mathias Olivera non farà parte del match per un affaticamento muscolare. Juan Jesus indisponibile per motivi personali".

17.05 - Sono ufficiali le formazioni di Como-Napoli, anticipo della 35ª giornata di Serie A. Conte conferma i 10/11 della formazione che ha battuto la Cremonese 4-0. Il solo cambio riguarda la difesa, con Beukema che torna titolare la posto di Olivera sul centro-destra. A completare la linea a tre davanti a Milinkovic-Savic, Rrahmani e Buongiorno. A centrocampo intoccabile la coppia Lobotka-McTominay, con Anguissa che finisce di nuovo in panchina. Sugli esterni agiranno ancora Politano a destra e Gutierrez a sinistra. Sulla trequarti, dietro a Hojlund, ancora spazio dal 1' ad Alisson Santos accanto a De Bruyne.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Diego Carlos, Ramon, Valle; Perrone, Da Cunha; Diao, Nico Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Politano, McTominay, Lobotka, Gutierrez; De Bruyne, Alisson; Hojlund. All. Conte

16.29 - Il pullman del Napoli arriva allo stadio Sinigaglia.

16.14 - Cancelli aperti al Sinigaglia, i tifosi incominciano ad entrare nell'impianto comasco.

14.00 - Cesc Fabregas e Antonio Conte hanno sciolto gli ultimi dubbi di formazione in vista della sfida delle ore 18 allo Stadio Giuseppe Sinigaglia. Restavano alcune incertezze sia in casa Como, legate soprattutto alle condizioni di Nico Paz, sia tra gli azzurri, dove era aperto il ballottaggio difensivo tra Sam Beukema e Mathías Olivera. Di seguito le ultime sulle formazioni, riportate dalla redazione di Sky Sport.

Como, modulo confermato

Il Como si affiderà ancora al 4-2-3-1, sistema ormai consolidato durante la stagione. Davanti a Jean Butez agirà una linea difensiva composta da Smolcic, Ramos, Carlos e Valle. In mediana spazio alla coppia formata da Da Cunha e Perrone. Sulla trequarti, confermato Nico Paz, che supporterà l’unica punta Anastasios Douvikas. Ai suoi lati agiranno Baturina e Diao. In attacco, il greco ha avuto la meglio sulle alternative, tra cui Álvaro Morata, inizialmente considerato anche per un possibile ruolo da falso nueve.

Napoli, una sola novità

Il Napoli conferma il 3-4-2-1 visto nell’ultima uscita, con un solo cambiamento rispetto alla vittoria contro la Cremonese. Davanti a Vanja Milinković-Savić, la difesa sarà composta da Buongiorno, Rrahmani e Sam Beukema, che ha vinto il ballottaggio con Olivera. A centrocampo resta fuori André-Frank Zambo Anguissa: al suo posto agiranno McTominay e Lobotka, con Politano e Gutierrez sulle corsie esterne. Sulla trequarti spazio alla qualità di Alisson Becker e Kevin De Bruyne, chiamati a supportare l’unica punta Rasmus Højlund.

COMO (4-2-3-1): Butez; Smolcic, Ramon, Diego Carlos, Valle; Da Cunha, Perrone; Diao, Paz, Baturina; Douvikas. All. Fabregas

NAPOLI (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Beukema, Rrahmani, Buongiorno; Politano, McTominay, Lobotka, Gutierrez; De Bruyne, Alisson; Hojlund. All. Conte

Come arriva il Napoli - Momentaneamente a +2 sul Milan dopo il 4-0 rifilato alla Cremonese, risultato che ha rilanciato le ambizioni di classifica e ridato entusiasmo a tutto l'ambiente. Tra le fila degli azzurri si va verso la conferma del 3-4-2-1 già visto all'opera contro i grigiorossi, ma con la novità del rientro in panchina di Giovanni Di Lorenzo, pilastro della squadra che è ai box dal 31 gennaio scorso. Antonio Conte ritrova il suo capitano verso la conquista dell'aritmetica qualificazione alla prossima Champions League.

Come arriva il Como - Fabregas è anch'egli reduce dalla vittoria, si trova a soli tre punti dalla Juventus e non molla la zona Champions. In casa lariana è rientrato l'allarme per Nico Paz: il talento argentino aveva subito un brutto colpo alla testa contro il Genoa, tanto da finire in ospedale, ma gli accertamenti hanno escluso problematiche. Il numero 10 del Como sarà quindi a disposizione per la sfida del Maradona.

Le ultime sul Napoli - Antonio Conte potrebbe confermare in blocco l'undici che ha dato spettacolo con la Cremonese; inoltre, va verso la convocazione il capitano Di Lorenzo. Dunque, 3-4-2-1 con Milinkovic-Savic tra i pali, Olivera stavolta sfavorito su Beukema nel trio difensivo insieme a Rrahmani e Buongiorno. In mediana fiducia al duo McTominay-Lobotka, mentre agiranno sugli esterni Politano e Gutierrez che è ancora in pole su Spinazzola. Sulla trequarti spazio a De Bruyne e Alisson Santos i quali giocheranno in supporto del centravanti Hojlund.

Le ultime sul Como - Cesc Fabregas è orientato a confermare la formazione dell'ultima settimana, anche se dal tecnico spagnolo possono sempre arrivare delle sorprese. Il sistema di gioco è il 4-2-3-1 con Butez in porta, Diego Carlos-Ramon la coppia centrale con Smolcic (in pole su Van der Brempt) e Valle sulle corsie di difesa. Perrone è il padrone della cabina di regia, al suo fianco Da Cunha, mentre sulla trequarti c'è la qualità di Nico Paz, Diao e Baturina; allarme rientrato per il 10 argenyino. A fare da riferimento centrale in attacco sarà Douvikas, secondo miglior marcatore del campionato.

Il Napoli farà visita al Como allo Stadio Giuseppe Sinigaglia sabato 2 maggio alle ore 18, alla quartultima uscita stagionale azzurra. Cinque nelle prossime quattro partite i punti necessari agli uomini di Antonio Conte per raggiungere matematicamente il traguardo Champions, mentre ne serviranno almeno il doppio per avere la certezza di spuntarla nel testa a testa col Milan per il secondo posto in classifica. Dal canto suo, la formazione di Cesc Fabregas non è avversario comodo: i lariani sono reduci dalla vittoria sul campo del Genoa utile ad alimentare ancora le chance europee, con la Juventus distante soltanto tre lunghezze.

Amici di Tutto Napoli, buon sabato e benvenuti alla diretta testuale di Como-Napoli!