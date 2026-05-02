Ufficiale Olivera e Juan Jesus indisponibili: ecco perché, la nota del club azzurro

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Il club azzurro in una nota ufficiale chiarisce i motivi della non convocazione dei due difensori sudamericani.

Mathias Olivera e Juan Jesus non figurano nella distinta di Como-Napoli. Il club azzurro in una nota ufficiale chiarisce i motivi della non convocazione dei due difensori sudamericani: "Mathias Olivera non farà parte del match per un affaticamento muscolare. Juan Jesus indisponibile per motivi personali".

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