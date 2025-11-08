Comune replica ad ADL: "Lavori non intralceranno il club". E sul nuovo stadio chiede rinvio

Le parole di ieri di Aurelio De Laurentiis non sembrano aver smosso nulla dalle parti di Palazzo San Giacomo. Secondo quanto riferisce quest’oggi Il Mattino, dal Comune “non si sbattono più di tanto e fonti fanno trapelare una certa ironia rispetto alle parole del presidente: “Abbiamo fatto passi in avanti, prima per De Laurentiis il Maradona era un cesso intero”.

Al di là delle battute, riporta il quotidiano partenopeo, il Comune andrà avanti per la propria strada, trasformando il masterplan del Maradona in progetto esecutivo. “I lavori previsti - replicano dal Comune - garantiranno sempre la massima capienza e non intralceranno le normali attività della SSCNapoli. Non siamo contrari ad un nuovo stadio purché sia concretamente fattibile”. Sul progetto del Caramanico, la Zes ha convocato la Conferenza decisoria per il giorno 18. Il Comune sarebbe intenzionato a chiedere un rinvio dopo le elezioni regionali, cioè dopo il 24.