Altro che 3-5-2, svolta Allegri: a Napoli cambierà modulo, l'annuncio

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Il Napoli ripartirà da una nuova identità tattica sotto la guida di Massimiliano Allegri. La prossima stagione segnerà infatti il ritorno al 4-3-3, sistema destinato a prendere il posto della difesa a tre - o a cinque in fase di non possesso - che aveva caratterizzato sia l’ultima esperienza del Milan sia quella di Antonio Conte a partire dallo scorso novembre. Una scelta che rappresenta una vera inversione di rotta sul piano tecnico e strategico. Lo si legge sul Corriere dello Sport-Stadio oggi in edicola.

Napoli, ritorno al 4-3-3: le ultime

La rosa azzurra offre infatti numerose soluzioni sugli esterni, sia in fase difensiva sia offensiva, ed è proprio su questo patrimonio che Allegri intende costruire il nuovo corso. L’obiettivo sarà valorizzare al massimo gli interpreti già presenti in organico, sfruttando ampiezza, velocità e qualità sulle fasce. L’idea dell’allenatore è quella di dare maggiore equilibrio alla squadra senza rinunciare alla spinta offensiva, attraverso un modulo storicamente capace di esaltare gli esterni e garantire compattezza tra i reparti.