Conte cambia il Napoli: torna Politano, novità dietro e sorpresa in attacco

Oggi alle 08:00In primo piano
di Fabio Tarantino

Tante le possibili novità di formazione di Conte per la partita di questa sera contro il Milan. Una sorta di turnover con diversi cambi rispetto alle ultime partite e in modo particolare rispetto al ko di domenica sul campo dell'Udinese. Ne parla il Corriere dello Sport oggi in edicola.

"La vera notizia, però, riguarda il rilancio di Politano dopo il Cagliari e altre sei panchine iniziali dal 22 novembre: non nel tridente, nei due trequartisti dietro la punta, bensì a tutta fascia destra come nel secondo tempo di Udine, con Di Lorenzo nei marcatori al posto di Beukema. La regìa tornerà tra le mani di Lobotka; Lang e Buongiorno potrebbero partire dalla panchina con JJ e Elmas dall'inizio".