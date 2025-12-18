Conte cambia il Napoli: torna Politano, novità dietro e sorpresa in attacco
TuttoNapoli.net
Tante le possibili novità di formazione di Conte per la partita di questa sera contro il Milan. Una sorta di turnover con diversi cambi rispetto alle ultime partite e in modo particolare rispetto al ko di domenica sul campo dell'Udinese. Ne parla il Corriere dello Sport oggi in edicola.
"La vera notizia, però, riguarda il rilancio di Politano dopo il Cagliari e altre sei panchine iniziali dal 22 novembre: non nel tridente, nei due trequartisti dietro la punta, bensì a tutta fascia destra come nel secondo tempo di Udine, con Di Lorenzo nei marcatori al posto di Beukema. La regìa tornerà tra le mani di Lobotka; Lang e Buongiorno potrebbero partire dalla panchina con JJ e Elmas dall'inizio".
Pubblicità
In primo piano
Le più lette
Prossima partita
18 dic 2025 20:00
EA SPORTS Supercup 2025
EA SPORTS Supercup 2025
|VS
|Napoli
|Milan
In primo piano
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Quando il vento è contrario non riusciamo a gestire le situazioni. Annata difficile, ma non dobbiamo scoraggiarci"
Fabio TarantinoPodcastBellinazzo annuncia a Radio TN: "A gennaio il Napoli avrà blocco soft del mercato, ma va spiegato bene!"
Arturo MinerviniDa 0 a 10: la scioccante confessione, la petizione per Udine, l’ineguagliabile record di Lucca e l’incubo dei mediani adattati
Antonio NotoLiveConte in conferenza: "Non è un passo falso, dato tutto! Benfica sottovalutato? Non siamo ignoranti. Su Lobotka e Gutierrez..."
Antonio NotoConte a Sky: "Siamo arrivati un po’ cotti, loro hanno meritato. Mi auguro di recuperare Lobo e Gutierrez"
Redazione Tutto Napoli.netLiveConte in conferenza: "Servono energie dopo la Juve! I nuovi con poco spazio non si erano integrati. Assenze Mou? Oggettivo..."
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com