Il Napoli elimina il Milan da un torneo: non era mai successo nella storia
TuttoNapoli.net
Il Napoli ha battuto 2-0 il Milan diventando la prima finalista della Supercoppa italiana 2025: non era mai successo nella storia che gli azzurri riuscissero ad eliminare i rossoneri da un torneo. Nei cinque incroci precedenti, il club partenopeo era sempre uscito perdente dalle rispettive competizioni: finale di Coppa Italia 1971/72, ottavi di Coppa Italia 1984/85, semifinali di Coppa Italia 1989/90, quarti di Coppa Italia 2019, quarti di Champions League 2022/23. A riportare il dato è il giornalista Giuseppe Pastore.
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
