Conte cambia: almeno quattro novità di formazione col Lecce

vedi letture

Conte cambia. Come scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola, sono diverse le novità previste per la gara contro il Lecce e in vista del tour de force con Milan, Atalanta e Inter da affrontare in tredici giorni (da martedì al 10 novembre, prima della nuova sosta). Non un turnover massiccio, ma diverse possibilità importanti dal primo minutio.

Sarà inedita la formazione che scenderà in campo domani al Maradona. Scalpitano per una maglia dal 1' Neres e Ngonge, favoriti su Politano e Kvaratskhelia, poi ci sarà il rientro di Meret in porta e Olivera a sinistra al posto di Spinazzola. Ancora out ovviamente Lobotka, sostituito già ad Empoli da Gilmour, con lo slovacco che resta in dubbio anche per la sfida di Milano.