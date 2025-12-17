Tuttonapoli Conte ha provato Politano nell'undici: ecco al posto di chi. E c'è l'ipotesi Elmas

"Cambio modulo? Per ora andiamo avanti così anche perché non abbiamo altre strade e sappiamo che questa è una strada buona che valorizza tutta la rosa", ha affermato oggi Antonio Conte in conferenza stampa, ma delle sostituzioni nell'undici sembrano invece nelle idee del tecnico azzurro. Come raccolto da TuttoNapoli.net, Conte in allenamento ha provato Matteo Politano da quarto di centrocampo a destra nel 3-4-2-1 proprio dove lo si è visto nella ripresa contro l'Udinese, con Di Lorenzo che arretrerebbe da terzo di difesa e quindi andrebbe in panchina Beukema.

Ma non è tutto. L'allenatore del Napoli sta riflettendo anche sull'ipotesi Eljif Elmas in luogo di Noa Lang: il macedone agirebbe quindi da trequarti di sinistra al posto dell'olandese nell'ipotetico schieramento iniziale. In questo caso si potrebbe anche pensare di ricomporre un 4-3-3 con i tre centrocampisti, visto il recupero di Lobotka, largo a destra Politano e a sinistra Neres, in retroguardia i quattro difensori.

NAPOLI (3-4-2-1) probabile formazione: Milinkovic-Savic; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Neres, Lang; Hojlund. Allenatore: Antonio Conte

Ballottaggi: Politano-Beukema 60-40%, Lang-Elmas 55-45%