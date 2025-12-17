Podcast "Lucca? Occhio alla Premier", Ottaiano: "Milan difficile, è in lizza per lo Scudetto"

Antonio Ottaiano, procuratore, ex agente di Insigne, è intervenuto nel corso di Pausa Caffè, trasmissione sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, in onda tutto il giorno, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito o sulle app (qui per Iphone/Ipad o qui per Android).

"Gli ultimi risultati non sono stati proprio positivi rispetto all'ultimo periodo. Io sono fiducioso proprio in funzione di questo. Credo ci sia una concentrazione diversa, c'è un obiettivo preciso da raggiungere e c'è un trofeo da vincere e credo che l'atteggiamento mentale sarà completamente diverso. Queste situazioni non sono volute, ovviamente, ma la squadra è quella, i giocatori sono sempre gli stessi e mentalmente si fa un esercizio notevole a reggere ritmi e intensità. Dopo il filotto con Juve, Roma e Atalanta una flessione ci può stare. In Europa invece c'è un altro tipo di calcio e le squadre italiane vanno in difficoltà".

"Lucca è un calciatore interessante e ha delle possibilità in Premier e il Napoli potrebbe indirizzarlo lì. Difficilmente potrà darlo al Milan, una diretta concorrente, ma proprio per una questione di coerenza. Io per caratteristiche lo vedo da Premier e potrebbero esserci opportunità interessanti".

"Vergara? Purtroppo in Italia si fa fatica a dare spazio ai giovani, ma forse sbagliamo anche a chiamarli giovani, Vergara ha 22 anni, è un giocatore, non è un giovane. All'estero giocano di più? Va anche detto che i 18enni che giocano all'estero sono dei fenomeni. Anche in Italia Donnarumma a 18 anni era già titolare".

"Insigne? Per caratteristiche, essendo un professionista esemplare, può far ancora bene nel campionato italiano".