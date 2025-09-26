Conte cambia la difesa: tre novità con il Milan. E c'è il solito dubbio

Ultime di formazione in vista di Milan-Napoli. Di scelte parla il Corriere dello Sport che fa il punto su quella che potrebbe essere la squadra in campo a San Siro domenica sera. Di sicuro in difesa ci sarà la collaudata coppia Rrahmani-Juan Jesus e a centrocampo riecco i Fab Four con Hojlund centravanti.

"A destra Di Lorenzo e a sinistra più di Olivera ancora Spinazzola, il migliore della serata contro il Pisa. A meno che Conte non deciderà di impostarla diversamente con Olivera, si direbbero individuati i quattro dietro. Ma il quinto uomo, beh, continuerà a innescare i dubbi ormai classici: Meret o Milinkovic-Savic è il testa a testa perenne per il ruolo di portiere. A Manchester è toccato a Vanja, lunedì in campionato invece ad Alex; e a San Siro si vedrà. Anche in questo caso è una questione di impostazione tattica".