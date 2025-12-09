Conte-Di Lorenzo alla cena con gli sponsor: "Volevo viverla diversamente..."

Cena in vista del Natale con gli sponsor ieri per il Napoli a Palazzo Petrucci. Presente il presidente De Laurentiis, così come Conte e il capitano Di Lorenzo in rappresentanza del gruppo squadra. Proprio Conte ha preso la parola: "Siamo io e Di Lorenzo, l'allenatore e il capitano, in rappresentanza della squadra e dello staff tecnico. Siamo qui per augurarvi buone feste, grazie per essere con noi, sperando sia un bellissimo viaggio". Subito dopo è intervenuto il difensore azzurro con una battuta: "Tanti auguri a tutti in rappresentanza della squadra, con tutti questi chef e cuochi avrei voluto viverla in maniera diversa (ride, ndr), ma dopo la bella serata di domenica ora dobbiamo già ripartire e ci sarà poi modo per festeggiare ancora".

