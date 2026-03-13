Infortunio Lobotka: filtra una sensazione da Castel Volturno

Condizioni da valutare, le sue, dopo il sovraccarico muscolare che lo aveva già costretto a saltare la partita di sabato scorso contro il Torino

Stanislav Lobotka potrebbe non farcela per domani contro il Lecce. Secondo Repubblica forfait certo con rientro per venerdì prossimo mentre per il Cds oggi in edicola oggi giorno decisivo per capire se potrà tornare o meno. Condizioni da valutare, le sue, dopo il sovraccarico muscolare che lo aveva già costretto a saltare la partita di sabato scorso contro il Torino

Lobotka, l'infortunio lo ferma ancora? Le ultime

In caso di nuovo forfait, sarà pronto per la prossima, per la trasferta di Cagliari tra una settimana. Nessuna fretta. Anche perché a centrocampo può tornare da titolare Anguissa - dopo l'intero secondo tempo coi granata - e poi verrà confermato Gilmour. Intanto Conte ha già riabbracciato McTominay, tornato ad allenarsi in gruppo martedì alla ripresa. Domani partirà almeno inizialmente dalla panchina. Ma i Fab Four stanno per tornare. L'ultima volta insieme tutti il 5 ottobre. Cinque mesi fa col Genoa.

Lobotka e il futuro: cosa filtra

Arrivato in sordina nel gennaio 2020 dal Celta Vigo per circa 20 milioni di euro, Lobotka ha vissuto una parabola incredibile: da oggetto misterioso a pilastro insostituibile dello Scudetto con Spalletti, poi bis con Conte. Ora ha il contratto in scadenza nel 2027 e in estate si capirà se arriverà il rinnovo o l'addio. O la permanenza a scadenza. Intanto si aspetta il suo ritorno in campo.