Prima pagina
Il Mattino apre con la conferma di Conte: "Prove di futuro"
Il Mattino apre con Conte: il ds Manna parla della volontà di progettare insieme la prossima stagione. Il tecnico va verso la permanenza al Napoli
"Conte, prove di futuro", scrive così in prima pagina Il Mattino nell'edizione odierna, parlando della possibilità concreata che il tecnico salentino rimanga al Napoli per il terzo anno. Il sommario: "Il ds Manna: progettiamo con lui la prossima stagione. Oggi il Lecce". Di seguito la prima pagina integrale.
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