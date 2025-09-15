Conte gioca il calcio 3.0: è una Grande Bellezza dominante

La vittoria di Firenze ha suscitato grandi consensi, per le modalità e la sicurezza in cui è avvenuta.

Vola a punteggio pieno il Napoli di Antonio Conte, che con la Juventus si è già assestato al primo posto della classifica. La vittoria di Firenze ha suscitato grandi consensi, per le modalità e la sicurezza in cui è avvenuta. Ne è la riprova quanto si legge sull'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, che esalta l'avvio di stagione degli azzurri.

"Il Napoli è persino uscito dalla sua natura, s’è agghindato e per un’ora – e anche un po’ di più – ha sfilato con eleganza, con raffinatezza, apparentemente con sprezzo del pericolo, e ha attaccato, ha pressato, ha forzato, ha rovistato nel vocabolario del calcio 3.0 sino a quando non s’è accorto di piacere. Un dizionario moderno e anche un po’ antico dentro apprezzabili scene di Grande Bellezza d’un Napoli dominante" sottolinea la rosea.