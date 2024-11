Conte ha le idee chiare: la formazione per Napoli-Atalanta è già fatta

In attesa di capire se Lobotka tornerà tra i convocati o meno, la formazione del Napoli per domenica è già fatta come svelato dal Corriere dello Sport: Meret in porta, Di Lorenzo a destra, Olivera dal lato opposto, Rrahmani accanto a Buongiorno al centro. A centrocampo riecco Anguissa, un gigante a Milano al pari di McTominay, prezioso pendolo tra mediana e attacco. Dalla gara con la Juve, la prima da titolare, Conte non ha mai rinunciato a lui.

Così come sarà impossibile privarsi di Lukaku, autore del gol che ha sbloccato la gara contro il Milan. Con lui ci saranno Politano a destra e Kvaratskhelia a sinistra.