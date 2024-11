Napoli-Atalanta, la decisione di Conte e lo staff medico su Lobotka

vedi letture

Per domenica, le scelte di formazione sembrano già chiare. Lobotka resta in dubbio: il suo recupero è ancora da valutare. L'obiettivo dello staff medico è quello di non correre rischi e di non forzare il rientro. Nel caso, convocazione solo rimandata alla gara con l’Inter del 10 novembre.

Il centrocampista è fermo dalla gara contro l'Azerbaigian in Nations League quando con la Slovacchia rimediò un infortunio a un flessore della coscia sinistra. Gilmour, intanto, si scalda. Con la Dea può toccare a lui per la quarta volta di fila dopo Empoli, Lecce e Milan. Partite convincenti, una crescita costante: ora anche lo scozzese ha la copia delle chiavi del centrocampo. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.