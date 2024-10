Conte il pompiere: piedi per terra, gara della vita ed il ballottaggio a sorpresa

Piedi per terra, nessuna esaltazione e testa unicamente ad Empoli per "la gara della vita". Antonio Conte ieri in conferenza stampa ha interpretato nuovamente il ruolo di pompiere per provare ad incanalare nella giusta direzione l'enorme entusiasmo per questo inizio di stagione: "Da questa sosta come ne usciamo? Ho percepito troppa esaltazione. Sono stati 15 giorni in cui c'è stata un'esaltazione esagerata, ma sono passate solo 7 giornate. Ci fa piacere ricominciare da quella posizione, ma sappiamo benissimo che la classifica è corta, in 4 punti sono racchiuse tante zone e dovremo essere bravi a ripartire nella giusta maniera", le parole del tecnico del Napoli prima di analizzare le problematiche portate proprio dalla sosta e dell'importanza - e delle difficoltà - della gara contro l'Empoli del suo amico D'Aversa.

Spirito di sacrificio E' il concetto ripetuto più volte da Conte che vuole risposte alla ripresa dopo la sosta ed in particolare in una sfida in cui ci sarà anche da sporcarsi le mani (l'Empoli è ultimo per possesso palla in Serie A, ma è primo per media falli e media contrasti ed ha un'ottima fase difensiva con la seconda miglior difesa del campionato): "Ha perso una sola volta prima della sosta all'Olimpico. E' molto ben organizzata, ha calciatori interessanti, un tecnico bravo che è anche un mio amico. Ha messo in difficoltà tutti e non dovremo pensare oltre, ma solo alla prossima che è la gara della vita. Proprio in queste partite lo spirito di sacrificio, a detta dei giocatori dell'Empoli, diventa per loro un'arma importante. Non tollererò uno spirito di sacrificio inferiore a quello dell'Empoli".

Gilmour è una garanzia Il mercato estivo permetterà a Conte di gestire anche i primi problemi post-nazionali. A partire dal problema al flessore di Lobtoka, che ne avrà per circa due settimane e spalancherà le porte dell'undici titolare a Gilmour: "Dispiace perché si stava esprimendo a livelli molto alti, ma sarà l'occasione per vedere Gilmour, l'ho detto più volte che era uno di quelli che stavo penalizzando di più vedendo gli allenamenti. Siamo sereni ed ho sempre detto che, per costruire squadre forti e durature per competere, bisogna essere bravi a riempire le caselle con doppi titolari. Abbiamo appena iniziato. Dietro a Lobo c'è sicuramente uno forte, dispiace, speriamo recuperi quanto prima, ma grande fiducia in Billy che dà garanzie".

Il ballottaggio a sorpresa Per il resto toccherà a Spinazzola con ogni probabilità al posto di Olivera ("è tornato, s'è allenato in gruppo ma è affaticato, ogni volta prende tre aerei, sappiamo quando parte e non quando ritorna", le parole di Conte), Caprile ancora per Meret che non verrà rischiato e rientrerà contro il Lecce, mentre sono proprio le parole del tecnico ad aprire un altro ballottaggio e la possibilità di vedere in campo insieme i sette arrivi estivi: "Neres? Dopo due soste, ora è un altro. Mi sta mettendo in difficoltà, non lo nego. In questo momento il dilemma è con Kvara. E' pronto a giocare dall'inizio, senza dubbio. C'è bisogno di sana competizione, tutti sanno che se ho un mal di pancia c'è qualcuno pronto a prendere il posto. Ed è l'impegno che ho preso per ricostruire il Napoli".