Conte, Neres e l'episodio negli spogliatoi che spiega tutto sulla stagione

Antonio Conte è un top allenatore e proprio per questo da lui ci si aspetta la perfezione che però nessuno essere umano può garantire.

Si doveva fare qualcosa, far smuovere qualcuno, insomma si doveva dare un segnale forte ad Udine. Perché l'aria, dopo le due sconfitte consecutive contro la Lazio, stava diventando già parecchio viziata nell'ambiente azzurro e di questo se n'è accorto anche Antonio Conte, apparso stizzito nelle ultime conferenze stampa. Proprio per questo dalla Bluenergy Stadium c'era un solo risultato possibile per non appesantire una narrazione già troppo catastrofica in casa Napoli.

E come spesso accade quando sei alla ricerca di risposte, entrano in gioco chi da una vita non perde due partite di fila assieme a chi da mesi sta seduto in panchina senza un reale motivo. David Neres e Antonio Conte due chiavi di volta della stagione degli azzurri: nel primo caso il brasiliano ha dato la gamba che questa squadra richiedeva come l'aria in una torrida giornata d'estate, mentre negli spogliatoi di Udine abbiamo capito veramente quanto conta avere il mister di Lecce sulla panchina. Il motivo ve lo spiega l'autore del terzo gol Anguissa a fine partita con la frase: "Conte ci ha fatto capire che siamo una grande squadra".

Da qui tutta l'esperienza di chi ha navigato anche in situazioni più difficili dove ha spesso affondato piuttosto che farsi affondare, proprio per questo in maniera tranquilla ci si chiede perchè Neres abbia visto la luce del campo solo senza la disponibilità di Kvaratskhelia senza farne troppo un dramma apocalittico. Anche perchè c'è tutto il tempo per completare il processo e vederlo ora insieme al georgiano, varando un nuovo tridente per dare ulteriore slancio offensivo al suo Napoli.