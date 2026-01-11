Live
Conte non parla, tra poco il vice Stellini in conferenza stampa: segui la diretta testuale su TN
Al termine della sfida pareggiata 2-2 contro l'Inter, il tecnico del Napoli Antonio Conte non interverrà nella sala conferenze dallo Stadio Giuseppe Meazza di Milano, al suo posto per rispondere alle domande della stampa il suo vice Cristian Stellini. Su Tuttonapoli.net, come di consueto, la diretta testuale della conferenza stampa.
1 Inter-Napoli 2-2 (10' Dimarco, 26' McTominay, 73' Calhanoglu, 82' McTominay): resta tutto invariato al vertice
