Conte pensa al cambio modulo: a gennaio qualche ritocco per un nuovo assetto

"Conte si è sentito tradito in particolare dai big della Vecchia Guardia, con cui ha già vinto una volta ed è convinto di poterlo fare di nuovo". Così l’edizione odierna di Repubblica scrive su Antonio Conte e su un possibile cambio modulo: "Il tecnico ha dalla sua parte Aurelio De Laurentiis e sta lavorando con il presidente pure a qualche ritocco dell’organico nel mercato invernale: in chiave 3-5-2. Ma a gennaio bisognerà arrivarci a testa alta, ritrovando subito la compattezza interna che era stato il principale segreto della conquista dello scudetto.

Il tecnico leccese è tornato in città dopo i due giorni di riflessione a Torino e si presenterà a Castel Volturno con la ferrea volontà di rimettere in moto il Napoli, a patto però di rivedere nel suo gruppo lo stesso spirito della scorsa stagione. Altrimenti Antonio è stato chiaro: ‘Io un morto non l’accompagno.’ Chi lo conosce sa che non era solamente una provocazione" si legge sul quotidiano.