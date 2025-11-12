Conte pensa al cambio modulo: a gennaio qualche ritocco per un nuovo assetto
"Conte si è sentito tradito in particolare dai big della Vecchia Guardia, con cui ha già vinto una volta ed è convinto di poterlo fare di nuovo". Così l’edizione odierna di Repubblica scrive su Antonio Conte e su un possibile cambio modulo: "Il tecnico ha dalla sua parte Aurelio De Laurentiis e sta lavorando con il presidente pure a qualche ritocco dell’organico nel mercato invernale: in chiave 3-5-2. Ma a gennaio bisognerà arrivarci a testa alta, ritrovando subito la compattezza interna che era stato il principale segreto della conquista dello scudetto.
Il tecnico leccese è tornato in città dopo i due giorni di riflessione a Torino e si presenterà a Castel Volturno con la ferrea volontà di rimettere in moto il Napoli, a patto però di rivedere nel suo gruppo lo stesso spirito della scorsa stagione. Altrimenti Antonio è stato chiaro: ‘Io un morto non l’accompagno.’ Chi lo conosce sa che non era solamente una provocazione" si legge sul quotidiano.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Atalanta
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro