Conte sorride, stanno tornando (quasi) tutti: da Anguissa a Lukaku, il punto sugli infortunati

Conte sorride, gli infortunati stanno tornando. Non tutti insieme ovviamente, però l'elenco inizierà presto a ridursi come scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.

"Il prossimo a rivedersi sarà Anguissa, le cui condizioni verranno valutate anche nella giornata di oggi in vista del ritorno tra i convocati. Frank sta smaltendo un po’ di lombalgia - era ormai rientrato dopo la lesione di alto grado al bicipite femorale della coscia sinistra - ma ormai il ritorno è a un passo. Ovviamente, quando si unirà di nuovo ai compagni, dovrà comunque ritrovare il ritmo partita dato che manca da novembre, ma già poter riaverlo a disposizione sarà per l’allenatore una grande opportunità. Poi toccherà a Gilmour (out da dicembre dopo l’intervento per pubalgia) e Lukaku, anche loro vicini al rientro. Meret, che era appena rientrato e che la settimana scorsa ha rimediato un trauma distorsivo alla spalla sinistra, avrà bisogno ancora di qualche settimana".