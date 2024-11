Conte vice Ministro della difesa: una sola squadra in Europa ha subito meno gol del Napoli

Marco Rose del Lipsia è il "Ministro della difesa del calcio continentale". Lo scrive La Gazzetta dello Sport che fa riferimento alla solida difesa della squadra tedesca che ha subito appena tre gol in Bundesliga. Ma alle spalle del Lipsia, ecco il Napoli, ecco, Conte, vice di Rose, come sottolinea il quotidiano. Il Napoli ha subito appena 5 reti, vanta la miglior difesa del campionato, ma i primi 3 sono arrivati all'esordio col Verona il 18 agosto e dunque si parla di una vita fa. Sette clean sheet e 2 gol subiti nelle ultime 9 partite. Numeri da capolista.