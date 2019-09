CorSera - Il calcio è crudele: la Juve la butta via, ma Koulibaly rovina la super-rimonta

Il calcio è anche crudele, scrive il Corriere della Sera raccontando che la Juve vince la prima, rocambolesca, partita scudetto dopo averla dominata nel primo tempo e buttata via nel secondo. Il gol vittoria arriva al 92’ ed è una svirgolata di Koulibaly sulla punizione della disperazione di Pjanic che annichilisce un Napoli che aveva firmato una super-rimonta da 0-3 a 3-3 in un quarto d'ora: "La squadra di Ancelotti, disastrosa sino all’intervallo, come all’esordio a Firenze, ritrova d’incanto grinta, coraggio e personalità segnando con Manolas, Lozano e Di Lorenzo le reti della cocente illusione. Carletto ridisegna la squadra impacciata e passiva, bassa e lenta che si consegna alla furia juventina. E lo fa giocando il tutto per tutto, trasformando il 4-2-3-1 in una specie di 4-2-4 all’arma bianca. Lozano, entrato all’intervallo per Insigne, dà la scossa. Il messicano ha un impatto formidabile sulla serie A".