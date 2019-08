Cosa può dare Llorente al Napoli: l'attaccante che mancava

di Fabio Tarantino - Fernando Llorente è tutto ciò che manca. Un attaccante oltre il gol, un uomo d'esperienza che al fisico unisce la capacità di saperlo utilizzare. Non è scontato. Centonovantatre centimetri per una vita trascorsa ad aiutare gli altri, a ricevere colpi e a darne senza eccessi (non è mai stato espulso), a segnare il giusto pur non essendo un vero e proprio bomber. Nella sua lunga carriera solo due volte ha superato i 20 gol stagionali: 23 nell'annata 2009/10 e 29 in quella 2011/12, entrambe con la maglia dell'Athletic Bilbao che ha vestito fiero dal 2005 al 2013. Llorente ha giocato ovunque, conosce diversi campionati, ha scoperto anche quello italiano e questo è un vantaggio culturale, di lingua, tattico. Lo spagnolo, 34 anni già compiuti, è stato alla Juve dal 2013 al 2015, nella prima stagione ha segnato 18 gol, alcuni molto pesanti, in totale 27 in 92 presenze. La media non è da bomber, come detto, ma Llorente c'è anche quando non si vede, il suo calcio non è presente (solo) nelle statistiche eppure è utile, spesso fondamentale.

ALTO E GROSSO. Ma è anche elegante, Llorente, perché l'altezza non è sempre un limite. Ha la classe degli spagnoli, un piede educato e un fisico che gli consente di tenere occupati anche due difensori contemporaneamente. Per tornare alle cifre, delle sue 558 gare ufficiali in carriera non sorprendono i 173 gol complessivi, media normale, nulla di clamoroso, ma gli assist: 58. Perché Llorente gioca anche per gli altri, spesso è lui a sacrificarsi per il bene di squadra. Il Napoli lo ha scelto perché mancava, in organico, un attaccante con le sue caratteristiche. Anche Milik ha un gran fisico ma non è ancora abile nel gioco aereo e neppure nella difesa del pallone spalle alla porta.

ARMA SPAGNOLA. Llorente tornerà utile quando servirà respirare nelle gare difficili. Non è stato scelto solo per sbloccare gare complicate contro squadre chiuse, ma anche (e soprattutto) per offrire ai piccoletti d'attacco, ai quali s'è aggiunto anche Lozano, un riferimento inedito, una colonna - in tutti i sensi - alla quale appoggiarsi: Llorente è bravissimo a difendere palla, a subire fallo, ad aprire varchi, a mandare in gol i compagni. Non sarà agile come gli altri, ma si completa con ognuno dei suoi futuri colleghi.

SPALLA. Ma Llorente sarà utile anche come spalla di Milik. Tecnica e non solo. Una spalla che non gli farà ombra. Lo aiuterà a crescere, potrà dargli tanti consigli, sarà un esempio che il talentuoso polacco, che ha diversi pregi ma anche enormi margini di crescita, dovrà esser bravo a seguire. In allenamento e in partita. Non basta avere un ottimo mancino per imporsi, serve altro e Milik, sfortunato come pochi, ha ancora tutto il tempo per limare quei difetti che gli impediscono, oggi, di essere un bomber completo.

ESPERIENZA. Llorente arriva a Napoli da campione: ha vinto due scudetti con la Juve, un Mondiale e un Europeo con la Spagna, ha conosciuto campionissimi e offrirà la sua esperienza al gruppo. Lo farà motivato, carico e integro fisicamente. Molti ricordano il suo gol decisivo per la semifinale nell'ultima Champions col Tottenham, il Napoli è convinto possa farne tanti altri, soprattutto più dei 13 nelle sue due stagioni con gli Spurs. E comunque c'è vita anche oltre un gol.