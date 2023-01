Da 0 a 10: il clamoroso fuorionda, la sommossa salva-Juve, le babbucce di Meret e gli agenti segreti di Spalletti

Il Napoli vince anche a Salerno con le reti di Di Lorenzo e Osimhen: per Spalletti sono 50 punti nel girone di andata. Bravi Meret e Anguissa

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Zero a chi finge di non capire. A chi non condanna un pensiero malato, un delirio di onnipotenza che ha macchiato un altro decennio di pallone in Serie A. Le intercettazioni, i documenti raccolti, le ammissioni di qualche calciatore raccontano di un castello costruito senza fondamenta. Che i punti siano 15 punti o 9 , cambia poco. In questi anni la Juve ha schierato calciatori senza averne la possibilità. Ha falsato la competizione. Come già successo nel 2006.

Uno l’inutile cartellino rimediato da Ndombele al 94’. È un dolce nel forno il francese, che senti il buon profumo e ci riponi pure grandi aspettative, ma la cottura pare non ultimarsi mai. Da settimane sembra poter arrivare il suo momento, ma il suo momento, quello in cui fa qualcosa di determinante, non arriva mai. Come Godot, lo aspettiamo ma non siamo più tanto convinti che possa arrivare. Sveglia!

Due ali aggiunte, un tocco di leggerezza ad un calcio che plana inesorabile verso la vittoria. Gli agenti, nemmeno tanto segreti, Mario e Giovanni trasportano boccate d’ossigeno in un pomeriggio claustrofobico, con la Salernitana più barricata dei protagonisti di un film in cui ci si prepara all’arrivo di un uragano. Escursionisti per vocazione, Rui e Di Lorenzo si inerpicano lì dove solo i coraggiosi osano. “Se avessimo ali, dalle cime spiccheremmo il volo”. Eccole le ali, non di cera, di Luciano.

Tre punti ma Luciano non s’accontenta. È una gemma la conferenza di Spalletti, che racconta di una partita di calcio come una scatola, in cui ci devi mettere tante cose. E in quella scatola, manco fosse il vaso di Pandora, il mister ci vorrebbe mettere sempre tutto. Non s’accontenta, perché sa che per godere bisogna stare con le antenne dritte fino alla fine. Sono 276 (le vittorie) le scatole ben confezionato dall’artigiano Luciano in Serie A.

Quattro tentacoli, come una cubomedusa. Il veleno di Frank si inietta nelle vene dell’avversario con un rilascio graduale, ma inesorabile. Anguissa all’Arechi giganteggia, si muove con cura per non calpestare gli avversari che sembrano arrivare dalla pellicola “Tesoro, mi si sono ristretti i ragazzi”. Divario fisico e tecnico incolmabile, come la distanza che si crea tra te e la tua compagna quando ti chiede di andare all’Ikea nel pomeriggio in cui gioca il Napoli. Gelo.

Cinque, anzi, cinquanta su cinquantasette. Al giro di boa il Napoli è più solo di Tom Hanks in Cast Away, ma ora inizia la parte più difficile: il rientro. C’è da riportare la nave in porto, bisogna colmare la stessa distanza gestendo lo sforzo e l’emozione. Come per Ulisse, la via verso casa nasconde insidie che possono assumere le sembianze più bizzarre: “La vita del mare segna false rotte, ingannevole in mare ogni tracciato”. Quindi orecchie tappate, l’unica sirena da ascoltare è Partenope. Riportatelo a casa.