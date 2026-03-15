Del Genio: "Non capimmo di aver perso lo Scudetto con l'infortunio di De Bruyne"

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Del Genio esalta De Bruyne come migliore in campo contro il Lecce: ritrovato in forma strepitosa dopo il lungo stop, silenzio ai critici

Il giornalista Paolo Del Genio, intervenuto ai microfoni di Canale 8 nel corso di Quando gioca il Napoli, ha commentato la prestazione degli azzurri contro il Lecce. Di seguito le sue dichiarazioni: "Alla fine del primo tempo erano 0.12xG e sono diventati 1.42xG, vuol dire averne fatti 1.30 nel secondo tempo con una proiezione di 2.60xG che per il Napoli sarebbe da record, mi sa che il Napoli non ci è mai arrivato ai 3xG. Quindi nel secondo tempo ha prodotto e non è stato solamente da apprezzare il risultato, ma da apprezzare anche la reazione: c'è stata la qualità all'interno della reazione perché si è arrivati a costruire palle gol.

Per quanto riguarda De Bruyne, mi viene da pensare come è strano il calcio: era meglio che sbagliava il rigore invece di farsi male contro l'Inter. Invece in quel momento abbiamo esultato per il gol e non abbiamo forse capito che è stato il momento in cui abbiamo perso lo Scudetto, probabilmente. A De Bruyne do 7,5 di voto, gli do il voto del migliore in campo. Forse Politano meritava l'ex aequo con De Bruyne, però il plus è che non giocava da tanto tempo: essersi fatto trovare così pronto atleticamente mi porta ad alzargli il voto a dismisura. Questo è un merito: ha lavorato da grande professionista lontano da Napoli, si è presentato in condizioni ottimali. Ce lo ricordiamo in quanti avevano detto che avesse finito la sua carriera? Per fortuna avevano detto una cavolata".