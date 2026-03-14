Foto Come giocherà il Napoli con i rientri? Le formazioni di Ferrara e Giaccherini

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Ferrara e Giaccherini ipotizzano il Napoli del futuro con i rientranti: entrambi puntano su De Bruyne, si accende il dibattito su Lobotka e Alisson Santos

Come giocherà il Napoli con il rientro degli infortunati? A DAZN gli ex calciatori ed opinionisti Ciro Ferrara ed Emanuele Giaccherini hanno provato a rispondere a questa domanda, ipotizzando la futura formazione degli azzurri di Antonio Conte disposti in un 3-4-2-1.

IL NAPOLI DI GIACCHERINI - Meret; Beukema, Buongiorno, Juan Jesus; Politano, Anguissa, McTominay, Spinazzola; De Bruyne, Alisson Santos; Hojlund.

Questa la motivazione di Giaccherini: "Ho fatto una scelta forte perché a mio avviso - poi Conte ce l'ha spiegato che vuole un costruttore di gioco come Lobotka o Gilmour - io non voglio rinunciare ad Alisson Santos. Io non faccio l'allenatore del Napoli ma faccio il commentatore e l'opinionista. Non voglio rinunciare ad Alisson Santos perché a mio avviso è un giocatore come se ne vedono pochi nelle squadre. E io vedo spesso un Napoli piatto, piacendomi anche il calcio di uno-contro-uno e di superiorità numerica, non rinuncio al brasiliano e quindi devo togliere un giocatore...".

IL NAPOLI DI FERRARA - Milinkovic-Savic; Juan Jesus, Buongiorno, Olivera; Politano, Lobotka, Anguissa, Spinazzola; De Bruyne, McTominay; Hojlund.

Questa la motivazione di Ferrara: "C'è da dire che noi prendiamo quelli che sono i giocatori che stanno rientrando tra poco. Più lunghi saranno gli infortuni di Rrahmani e Di Lorenzo, per questo abbiamo scelto giocatori che in condizioni normali non giocherebbero come Olivera. Sulla trequarti metto McTominay e De Bruyne perché oggi hanno dimostrato la capacità di lettura, ma c'è la variante Alisson che può entrare e spaccare la partita. Su Lobotka ero quasi certo che Conte parte da quell'uomo lì in mezzo al campo".