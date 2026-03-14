Podcast Le pagelle di Caporale: "Politano MVP, Anguissa da 4,5. Su Conte e De Bruyne..."

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Il giornalista Carlo Caporale è intervenuto dopo Napoli-Lecce con le sue pagelle sulla nostra Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito, in auto col DAB Campania o sulle app gratuite (qui per Iphone o qui per Android): "Meret 6 - una partita in cui in fin dei conti non ha dovuto fare chissà quante parate o interventi. Non è colpevole sul gol subito, forse ha qualche responsabilità su un colpo di testa di Tiago Gabriel finito di poco fuori, forse poteva uscire in quella circostanza. Gioco con i piedi efficace, è migliorato tanto. Beukema 6 - ha sofferto Banda soprattutto nel primo tempo, poi è cresciuto nella ripresa come tutta la squadra. Olivera 6 - ha fatto il compitino, niente di eccezionale ma neanche sbavature. Buongiorno 6,5 - ha confermato il periodo attuale di crescita, nella ripresa è venuto fuori e ha dato il suo contributo alla causa difensiva.

Politano 7,5 - per me è stato il migliore con un assist e un gol, che mancava da tempo immemore. Oltre alla sua grande generosità, anche nel primo tempo è risultato tra i meno peggio trovando delle giocate; sicuramente una partita importante la sua. Spinazzola 5 - non mi è piaciuto, ancora una volta non riesce a combinarsi bene con Alisson, non è stato efficace con le sue penetrazioni individuali. Uscendo tra i primi nel secondo tempo non ha potuto riscattarsi come altra parte della squadra. Anguissa 4,5 - stato inguardabile ma mi rendo conto che le sue condizioni non sono ottimali. Lento nel giocare il pallone e nei movimenti, a un certo punto è stato sorpassato in maniera vistosa da Gallo. Nella speranza che si rimetta a posto fisicamente, è da verificare la condizione generale che manca di velocità e reattività. Elmas 5 - oggi giocava in avanti, ha pagato l'uscita all'intervallo. Gilmour 7 - nel primo tempo pure era stato risucchiato dalla prestazione insufficiente della squadra, ma è venuto fuori nella ripresa. Ha dato il suo contributo, ha dato il la all'azione del gol di Hojlund.

Alisson Santos 6,5 - è stato uno dei pochi a salvarsi nel primo tempo, ha preso le sue iniziative, è stato efficace. Mi ha convinto ancora una volta. Poi nel secondo tempo il suo l'ha fatto, con le sue solite sgasate, ed è andato vicino al gol. Ha giocato in modo corretto dimostrando di avere la capacità di ripiegare nel modo giusto: credo che proprio per questo è entrato nelle grazie di Antonio Conte. Hojlund 6,5 - bene il gol, qualche iniziativa, ma ancora un po' di brillantezza che manca. Però è un giocatore che poi la sua partita te le fa.

De Bruyne - è stato quasi un manuale di come si poteva e si doveva fare di più nel primo tempo, con movimenti senza palla da vero trequartista che si andava a cercare lo spazio. Dettava il passaggio ai compagni in maniera egregia, ha giocato la palla alla sua maniera, fino all'ultimo minuto ha fatto le rincorse conquistando un calcio d'angolo. Oggi 45 minuti a gran ritmo dimostrando di essere in ottime condizioni, credo che dalla prossima di candidi fortemente per partire dall'inizio. McTominay 6+ - comunque importante, ha dato concretezza al centrocampo e credo anche fiducia ai compagni. Non è stato eccellente dal punto di vista tecnico, è chiaro che il mese di stop un po' ha influito. Gutierrez 6,5 - è riuscito ad arginare Banda ed ha rubato diversi palloni. Mazzocchi 6 - ha svolto il suo compito in maniera concreta, mantenendo la posizione e appoggiando le azioni in maniera corretta. Giovane 6 - ha giocato pochissimi minuti ma è riuscito comunque a fare una giocata facendo salire la squadra.

Antonio Conte 6,5 - è un voto complessivo. Il primo tempo è figlio purtroppo anche di alcune scelte che, col senno di poi, si sono dimostrate sbagliate. Anguissa ha dimostrato di non essere ancora pronto sotto l'aspetto fisico, però poi il tecnico ha rimediato nel secondo tempo. La squadra credo ha risposto a una sferzata caratteriale ed è riuscita egregiamente non concedendo nulla al Lecce che ha provato a giocare fino all'ultimo".