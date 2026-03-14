Sosa: "Primo tempo malissimo, il Napoli vince grazie a individualità e sostituzioni"

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Il Pampa boccia il primo tempo del Napoli contro il Lecce ma promuove la ripresa: vittoria conquistata con le giocate dei singoli

Roberto 'El Pampa' Sosa, ex calciatore azzurro, ai microfoni di Tele A nel corso de 'La Partita dei Campioni', ha commentato così Napoli-Lecce 2-1: "Primo tempo stile Verona, malissimo, secondo tempo diciamo come il Torino. il Napoli per me alla fine ha vinto con le individualità, grazie alle sostituzioni ad inizio secondo tempo. Una vittoria importante per questo finale di stagione".

Gli episodi di Napoli-Lecce 2-1:

Il Napoli batte il Lecce 2-1 al Maradona e conquista il terzo successo consecutivo in campionato. Gli azzurri soffrono nel primo tempo, chiuso in svantaggio, ma nella ripresa - con gli ingressi di De Bruyne e McTominay - ribaltano il risultato grazie alle reti di Hojlund e Politano. Nel finale brivido per le condizioni di Banda, colpito al petto e soccorso in campo, ma poi dichiarato vigile e fuori pericolo. In classifica il Napoli di Antonio Conte consolida il terzo posto portandosi momentaneamente a +8 sul quinto posto, occupato da Como e Roma a pari punti, con il Milan a quota 60 e quindi a soli +1 sugli azzurri

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