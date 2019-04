Dalla Francia, Canovi a TN: "Allan-Psg, operazione difficile in estate! Insigne? Ci sono già Neymar e Mbappè. Su Cavani e Icardi..."

Quale futuro per Allan? Il Paris Saint-Germain tornerà alla carica, in estate, o viverà su nuovi obiettivi? E l'ipotesi Insigne può concretizzarsi, oppure no? Queste le curiosità di mercato che la nostra redazione ha proposto all'avvocato Dario Canovi, operatore di mercato legato da un rapporto professionale storico con Thiago Motta, oggi allenatore dell'Under 19 del Psg.

Allan è ancora nel mirino del Psg? "Mi sembra un'operazione molto difficile, non credo sia il tipo di giocatore che stiano cercando. A gennaio serviva un centrocampista, vero, ma dopo aver speso 50 milioni per Paredes non credo possano spendere tanti soldi anche per Allan".

Insigne interessa al club parigino? "Secondo me no per un semplice motivo: in quel ruolo il Psg ha già Neymar e Mbappé e credo che in estate nessuno dei due partirà. A quel punto non ci sarebbe posto per Insigne".

Quale futuro per Cavani? "Ha ancora un altro anno di contratto, vediamo".

Questa mattina, sui giornali italiani, si parla anche dell'ipotesi Icardi per il Psg. "Nel calcio tutto è possibile, ma prima dovrebbe andar via Cavani e non è affatto scontato".

Chiusura su Thiago Motta, suo storico assistito, che la Primavera del Napoli ha affrontato quest'anno in Youth League. "Da quando lo conosco, e aveva 18 anni, gli ho sempre detto che sarebbe diventato anche un grandissimo allenatore. Mi auguro di vederlo presto su una panchina prestigiosa. Intanto cresce, fa esperienza e ottiene risultati. Tempo al tempo".