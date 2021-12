Dalla Grecia: "Manolas-Olympiacos, ha già superato visite mediche e firmerà un triennale"

Kostas Manolas saluta il Napoli e va all'Olympiacos. Accordo ad un passo e visite mediche già superate. Lo scrivono dalla Grecia, il portale Sport24 fa sapere che il motivo del suo viaggio improvviso di ieri era per motivi di mercato. Il difensore del Napoli, si legge, avrebbe già svolto le visite mediche di rito. Accordo già trovato, il centrale firmerà un triennale e si trasferirà a partire da gennaio, ormai sembrano non esserci più dubbi. Un giornalista greco (sotto il post) fa sapere che ci sarà oggi l'annuncio. Si conclude dunque dopo due anni e mezzo l'avventura di Manolas con il Napoli.

Kostas Manolas is coming back in Greece and Olympiacos. Deal with Napoli, official today@olympiacosfc @sscnapoli #Olympiacos #Manolas #Napoli #SSCN #SSCNapoli